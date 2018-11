POL-PDLD: Edenkoben - Verkehrsunfall mit Motorradfahrer in der Probezeit

Edenkoben (ots) - Gestern Vormittag (17.11.2018, 11:25 Uhr) befuhr ein 18-jähriger Motorradfahrer die L516 von Edenkoben in Fahrtrichtung Maikammer. Hierbei wollte er zwei Fahrzeuge überholen. Der Motorradfahrer übersah jedoch, dass es sich bei dem vordersten Fahrzeug um einen Traktor samt Anhänger handelte, welcher nach links in einen Feldweg abbog. Der Motorradfahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen, sodass es zum Zusammenstoß zwischen Motorrad und Anhänger des Traktors kam. Am Motorrad und am Anhänger entstand Sachschaden. Der Motorradfahrer wurde durch den Unfall leicht verletzt und klagte über Schmerzen am rechten Bein. Da sich der Motorradfahrer noch in der Probezeit befindet wird durch die Führerscheinstelle nun geprüft, ob dieser an einem Aufbauseminar in Form einer sogenannten Nachschulung teilnehmen muss.

