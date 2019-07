Polizei Gütersloh

POL-GT: Handydieb wehrt sich und flüchtet

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Am Freitagmorgen (05.07., 08.15 Uhr) entwendete ein bislang unbekannter Täter ein Mobiltelefon aus einem offen stehenden Fahrzeug an der Eickhoffstraße. Als der Geschädigte gemeinsam mit einem Zeugen wenig später einen Mann am ZOB bemerkten, welcher versuchte das vermisste Telefon zu verkaufen, sprachen sie ihn an. Der Mann wehrte sich, als der Geschädigte sein Handy nehmen wollte. Er schlug dem Mann gegen den Arm. Anschließend rannte der Tatverdächtige, zwar ohne Handy, aber unerkannt in Richtung Friedrich-Ebert Straße davon. Der Mann konnte wie folgt beschrieben werden: Er war ca. 1,70m groß, hatte eine schlanke Statur, trug ein weißes T-Shirt und eine schwarze Tasche. Er hatte ein ausländisches Erscheinungsbild.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer hat rund um den angegebenen Tatzeitraum am ZOB oder rund um die Eickhoffstraße verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Kreispolizeibehörde Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

