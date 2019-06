Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Einbruch in Apotheke misslingt.

Lippe (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag versuchten Einbrecher in die Apotheke in der Parkstraße einzusteigen. Eine der Außentüren konnte von den Unbekannten aufgebrochen werden. An einer Innentür scheiterten die Täter, so dass sie ohne Beute abzogen. Hinweise zu der Tat nimmt das Kriminalkommissariat unter der Rufnummer 05222 / 98180 entgegen.

