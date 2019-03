Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Mehrere Lastkraftwagen verstoßen gegen Nachtfahrverbot auf B 10

Münchweiler an der Rodalb (ots)

Bei einer Verkehrskontrolle in der Nacht zum Montag auf der B 10 bei Münchweiler an der Rodalb in Fahrtrichtung Landau, konnten Fahrer von vier Lastwagen der Polizei keine Ausnahmegenehmigung vorzeigen, die Bundesstraße um diese Uhrzeit befahren zu dürfen. Nach jeweiliger Belehrung und Anhörung sowie Bezahlung der Ordnungswidrigkeit mussten die Lkw umdrehen und in Richtung Autobahn zurückfahren.

