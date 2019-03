Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall mit Flucht

Zweibrücken (ots)

Am 02.03.2019 in der Zeit von 07:30 Uhr bis 14:15 Uhr beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer im Bereich der Gottlieb-Daimler-Straße, Zweibrücken, auf dem dortigen Gelände der Firma "Carglass", einen anderen PKW. Hiernach entfernte sich der unbekannte Täter unerlaubt von der Unfallstelle ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Bei dem unfallbeschädigten Fahrzeug handelte es sich um einen grauen Ford Kuga. An dem PKW entstand ein Schaden von etwa 1500 Euro.

Die Polizeiinspektion Zweibrücken erbittet Zeugenhinweise (Tel. 06332/9760 bzw. E- Mail pizweibruecken@polizei.rlp.de).

