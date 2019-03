Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Fasching in Waldfischbach-Burgalben

Waldfischbach-Burgalben (ots)

Der Straßenfasching in Waldfischbach-Burgalben und die anschließende Faschingsveranstaltung im Sportheim rief auch die Polizei einige Male auf den Plan. Neben einigen Einsätzen wegen Streitereien unter den Faschingsbesuchern, musste die Polizei aber auch einschreiten, als zum Beispiel Fahrbahnabsperrungen von den wortwörtlichen "Närrinnen und Narren" weggeschleppt wurden. Im Großen und Ganzen verliefen beide Veranstaltungen allerdings in einem geordneten Rahmen. Das Besucheraufkommen war nach Einschätzung der Polizei und den Veranstaltern nicht ganz so groß, wie in den vergangenen Jahren.

