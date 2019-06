Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Zweiradfahrerin verletzt sich schwer.

Lippe (ots)

Donnerstagnachmittag verletzte sich eine 41-jährige Frau aus Detmold schwer bei einem Verkehrsunfall, der sich an der Kreuzung Sedanstraße/Hermannstraße/Sachsenstraße ereignete. Gegen 17 Uhr beabsichtigte die 65-jährige Fahrerin eines Fords die Hermannstraße von der Sedanstraße aus kommend in Richtung Sachsenstraße zu überqueren. Dabei übersah sie die 41-Jährige auf ihrem Leichtkraftrad auf der Hermannstraße. Der Ford erfasste das Krad und schleuderte es bis in die Sachsenstraße hinein. Die Kradfahrerin wurde auf die Motorhaube aufgeladen und auf die Straße geschleudert. Sie musste stationär im Klinikum aufgenommen werden. Der Sachschaden beträgt etwa 7.000 Euro.

