Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 190625.6 Kremperheide: Reitsportzubehör entwendet

Kremperheide (ots)

Von Samstag auf Sonntag hat ein Dieb aus einem Stall in Kremperheide einige Reitutensilien, darunter einen hochwertigen Sattel, entwendet. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf den Täter oder auf den Verbleib des Sattels geben können.

Im Zeitraum von Samstag, 20.45 Uhr, bis Sonntag, 11.15 Uhr, verschaffte sich ein Unbekannter Zutritt zu dem Stall einer Koppel in der Dorfstraße in Höhe der Hausnummer 137. Aus diesem stahl der vermutlich pferdekundige Mensch einiges an Reitzubehör, unter anderem einen insbesondere für Islandpferde zu nutzenden Sattel der Marke Hilbar Exklusiv im Wert mehrerer tausend Euro. Den Tatort verließ der Dieb vermutlich über den rückwertigen Bereich der Weide, wo er einige zunächst mitgenommene Gegenstände zurückließ.

Hinweise auf den Täter gibt es bis jetzt nicht. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder denen der Sattel möglicherweise zum Kauf angeboten wurde, sollten sich bei der Polizei in Itzehoe unter der Telefonnummer 04821 / 6020 melden.

Merle Neufeld

