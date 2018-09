POL-HM: Fahrraddiebstahl gescheitert - Täter gestellt

Wem gehört dieses Damenfahrrad der Marke "Alu-Rex"? Bild-Infos Download

Bad Pyrmont (ots) - Am 10.09.2018 teilte ein Zeuge der Leitstelle der Polizei Hameln gegen 04.10 Uhr telefonisch mit, dass er gerade zwei Männer am Pyrmonter Bahnhof bei einem Fahrraddiebstahl beobachte. Er konnte eine gute Personenbeschreibung abgeben. Beim Eintreffen der Pyrmonter Funkstreifenbesatzung hielten sich die beiden Täter, zwei Männer aus Bad Pyrmont im Alter von 24 und 29 Jahren, auch noch am Bahnhofsgebäude auf. Augenscheinlich hatten sie versucht, mit einem mitgeführten Multifunktionstool ein Kabelschloss durchzusägen. Dies war jedoch bis zum Eintreffen der Polizei nicht gelungen. Die beiden hatten ein älteres Damenrad der Marke "Alu-Rex" dabei, für welches sie keinen Eigentumsnachweis erbringen konnten. Sowohl der Eigentümer des Mountainbikes der Marke "Scott", welches entwendet werden sollte, wie auch ein Eigentümer/Eigentümerin des Fahrrades "Alu-Rex" werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Pyrmont unter Telefonnummer 05281/9406-0 zu melden.

