Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 190625.4 Itzehoe: Drogenfahrt aufgedeckt

Itzehoe (ots)

Montagmittag haben Beamte des Zolls in Itzehoe einen Mann überprüft, der unter dem Einfluss von Drogen am Steuer seines Autos saß. Sie übergaben ihn für weitere Maßnahmen an die Polizei, die die Entnahme einer Blutprobe anordnete.

Gegen 13.00 Uhr kontrollierte der Zoll den Insassen eines Volkswagens in der Otto-F.-Alsen-Straße. Ein Drogenwischtest am Lenkrad des Fahrzeugs verlief positiv, so dass die Beamte die Polizei hinzu riefen. Zwar leugnete der 38-jährige Betroffene, Betäubungsmittel konsumiert zu haben, ein später durch ihn auf der Dienststelle durchgeführter Drogenvortest verlief allerdings positiv auf Amphetamine. Der Itzehoer musste sich darauf der Entnahme einer Blutprobe unterziehen und wird sich wegen des Führens eines Fahrzeugs unter dem Einfluss berauschender Mittel verantworten müssen.

Merle Neufeld

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Itzehoe

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Große Paaschburg 66, 25524 Itzehoe

Telefon: +49 (0) 4821 602 - 2010

Mobil: +49 (0) 171 290 11 07

E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell