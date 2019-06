Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 190625.3 Itzehoe: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht!

Itzehoe (ots)

Nach einer Verkehrsunfallflucht am Montag, 17.06.2019, gegen 13.00 Uhr, in Itzehoe, sucht die Polizei nach Zeugen, die sachdienliche Hinweise auf den Verursacher geben können.

Gegen 13.00 Uhr fuhr die 76-jährige Geschädigte mit ihrem PKW, Nissan, von der Parkdeckzufahrt des Einkaufszentrums "Holstein Center" kommend links in die Brunnenstraße in Richtung Juliengardeweg ein, als plötzlich ein Radfahrer auf dem Fahrradschutzstreifen der Brunnenstraße trotz roter Ampel in Richtung Sandkuhle fuhr. Es kam zu einem Zusammenstoß zwischen dem PKW und dem Radfahrer. Der Biker entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Der Sachschaden an dem Nissan wird auf mindestens 1000 Euro beziffert.

Laut Aussage der Unfallgeschädigten soll es sich bei dem Radfahrer um einen etwa 50 Jahre alten Mann mit mittellangen, blonden Haaren gehandelt haben. Er sei circa 180 cm groß, schlank und von europäischer Herkunft. Zur Unfallzeit war er mit einer hellen Hose und einem bunten, gestreiften Hemd bekleidet. Bei dem Fahrrad soll es sich um ein Herrenrad gehandelt haben.

Die Ermittler suchen nun nach Zeugen, die sachdienliche Hinweise auf den Unfallverursacher geben können. Zeugen sollten sich unter der Telefonnummer 04821-60 20 bei der Polizei in Itzehoe melden.

Maike Pickert

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Itzehoe

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Große Paaschburg 66, 25524 Itzehoe

Telefon: +49 (0) 4821 602 - 2010

Mobil: +49 (0) 171 290 11 07

E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell