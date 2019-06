Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 190625.2 Reinsbüttel: Sechs Verletzte bei Unfall

Reinsbüttel (ots)

Am Montagmorgen ist es in Reinsbüttel zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem sich alle sechs Fahrzeuginsassen leichte Verletzungen zuzogen. Am Wagen des Unfallverursachers entstand Totalschaden.

Gegen 08.15 Uhr war ein 60-Jähriger mit einem Transporter auf der Landesstraße 156 aus Richtung Reinsbüttel kommend in Richtung Österdeichstrich unterwegs. In Höhe der Einmündung L 156 / Reinsbütteler Weide beabsichtigte er, nach links abzubiegen. Dieses Vorhaben bemerkte der nachfolgende 45-jährige Fahrer eines Renaults offensichtlich zu spät und stieß trotz eines Ausweichmanövers gegen den Haltenden. Der LKW schleuderte in den linksseitigen Straßengraben, der Wagen des Unfallverursachers kam auf der Straße zum Stillstand. Alle sechs Insassen der Unfallfahrzeuge kamen leicht verletzt in das Westküstenklinikum.

An dem Renault und an dem Caddy entstand ein Gesamtschaden von etwa 8.000 Euro. Während der Rettungs- und Bergungsarbeiten war die L 156 rund 1,5 Stunden voll gesperrt.

Merle Neufeld

