Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Radfahrer schwer verletzt - Zeugen gesucht.

Lippe (ots)

Die Polizei sucht Zeugen eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstagmittag an der abknickenden Vorfahrt Stoddartstraße/Lopshorner Allee ereignet hatte. Der 42-jährige Fahrer eines VW befuhr gegen 13:30 Uhr die Lopshorner Allee in Richtung der Stoddartstraße. An der Einmündung wollte er geradeaus weiter in Richtung Augustdorf fahren. Dabei übersah er offenbar einen 25-jährigen Radfahrer, der auf der abknickenden Vorfahrtstraße in Richtung Hiddesen weiterfahren wollte. Der 25-Jährige wurde auf die Motorhaube aufgeladen und dann auf die Fahrbahn katapultiert. Er trug schwere Verletzungen davon und wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Sein Fahrradhelm verhinderte vermutlich weitere schwere Verletzungen. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat in Detmold unter der Rufnummer 05231 / 6090 zu melden.

Pressekontakt:



Polizei Lippe

Pressestelle

Lars Ridderbusch

Telefon: 05231 / 609-5050

Fax: 05231 / 609-5095

E-Mail: Pressestelle.Lippe@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de/lippe

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell