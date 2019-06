Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold-Pivitsheide. Einbrecher im Freibad.

Lippe (ots)

Bislang Unbekannte verschafften sich in der Nacht von Donnerstag auf Freitag verbotswidrig Zugang zum Freibad "Am Fischerteich". Sie brachen das Kassenhäuschen auf und versuchten auch in einen Lagerraum zu gelangen. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von zirka 1.000 Euro. Wertsachen erlangten die Einbrecher nicht. Ihre Beobachtungen in dem Zusammenhang nimmt das Kriminalkommissariat Detmold unter der Rufnummer 05231 / 6090 entgegen.

