Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Frau verletzt sich bei Unfall.

Lippe (ots)

Bei einem Verkehrsunfall verletzte sich am Mittwochmorgen eine 40-jährige Frau aus Bad Salzuflen. Gegen 9 Uhr fuhr sie mit ihrem Renault aus Lockhausen kommend auf der Lockhauser Straße in Richtung der B 239. Auf Höhe der Paul-Schneider-Straße missachtete die 40-Jährige die Rotlicht zeigende Ampel. Zu dieser Zeit wollte bereits ein 73-jähriger Mann mit seinem VW nach links in die Paul-Schneider-Straße einbiegen. Bei dem Zusammenstoß der Fahrzeuge verletzte sich die 40-Jährige und musste mit einem Rettungswagen in eine Klinik gefahren werden. Der Sachschaden beträgt etwa 10.000 Euro.

