Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold-Heiligenkirchen. VW-Fahrerin schwer verletzt.

Lippe (ots)

Bei einem Verkehrsunfall, der sich am Mittwochabend auf der Friedrich-Pieper-Straße ereignete, verletzte sich eine 55-jährige Frau aus Detmold schwer. Gegen 23 Uhr befuhr sie mit ihrem VW die abschüssige Strecke in Richtung der Paderborner Straße. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet der VW ins Schleudern und prallte zunächst gegen eine Grundstücksmauer. Dann schleuderte der Wagen zurück auf die Straße, um anschließend mit einer weiteren Mauer zu kollidieren und letztendlich in einem Busch zum Stillstand zu kommen. Die Frau wurde mit einem Rettungswagen in die Klinik gefahren. Der Sachschaden beträgt etwa 4.000 Euro.

