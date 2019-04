Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Pressemitteilungen für das Osterwochenende vom 18.04.2019 - 22.04.2019

Neuwied (ots)

1.) Verkehrsunfall mit Flucht in Linz am Rhein Zwischen Sonntag, den 14.04.2019 gegen 19:45 Uhr und Donnerstag, den 18.04.2019 gegen 13:50 Uhr wurde in der Straße "Im Nommental" in Linz am Rhein ein am rechten Fahrbahnrand stehender PKW an der vorderen linken Seite beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, unerlaubt von der Unfallstelle. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Linz am Rhein.

Telefon: 02644/9430 oder pilinz@polizei.rlp.de

2.) Brand einer Gartenhütte in Leubsdorf Am Freitag, den 19.04.2019 gegen 04:39 Uhr wurde die Rettungsleitstelle Montabaur über einen Brand in der Nähe des Friedhofes in Leubsdorf in Kenntnis gesetzt. Beim Eintreffen der Polizei war der Brand bereits durch die Feuerwehr abgelöscht worden. Bei dem abgebrannten Objekt soll es sich um eine Gartenhütte gehandelt haben. Täterhinweise liegen nicht vor. Zum jetzigen Zeitpunkt der Ermittlungen wird von einer Brandstiftung ausgegangen. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Linz am Rhein.

3.) Verkehrsunfall mit Flucht in Vettelschoß Am Freitag, den 19.04.2019 gegen 22:15 Uhr befuhr ein 31-Jähriger Fahrzeugführer die L 252 von Kretzhaus in Fahrtrichtung Bruchhausen. Dem Fahrzeugführer sei dann in einer Kurve ein Motorradfahrer entgegengekommen, welcher die Kurve geschnitten habe. Daraufhin kollidierte der Fahrzeugführer mit der Leitplanke. Das Motorrad konnte durch den Fahrzeugführer lediglich als dunkel beschrieben werden. Ein weiterer Fahrzeugführer bestätigte ebenfalls, dass ihm ein Motorrad entgegenkam. Weitere Zeugenhinweise bitte an die Polizeiinspektion Linz am Rhein.

4.) Sachbeschädigung an PKW in Unkel Zwischen Samstag, den 20.04.2019 gegen 14:00 Uhr und Sonntag, den 21.04.2019 gegen 09:00 Uhr wurde ein PKW in der Straße "Auf dem Kreuzbüchel" in Unkel mutwillig zerkratzt. Täterhinweise liegen nicht vor. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Linz am Rhein.

