Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Herdorf - Verdacht des Bandenladendiebstahls in

aus LIDL-Filiale

Herdorf (ots)

Am Montag, den 11.03.2019, wurden von einer Mitarbeiterin des Marktes gegen 17:35 Uhr zwei Männer dabei beobachtet, wie sie zwei volle LIDL-Einkaufstüten in Richtung Eingang trugen. Hier wurde die Eingangstüre von außen von zwei weiteren Männern geöffnet, so dass die Personen den Markt mit den Tüten verlassen konnten. Eine Mitarbeiterin lief den Männern hinterher und forderte sie auf stehen zu bleiben. Bei dem Nachlaufen wurde eine Tüte mit hochwertigen Lebensmitteln im Werte von ca. 80,00 EUR verloren. Die Täter entfernten sich mit einem schwarzen Opel Corsa mit Siegener Kennzeichen. Von Polizeibeamten der PI Betzdorf und der PW Wilnsdorf wurde die Halteranschrift in Neunkirchen aufgesucht. Der PKW wurde vor Ort vorgefunden. Befragungen, Ermittlungen und richterliche Durchsuchungen führten zur Ermittlung von zwei Beschuldigten. Es handelt sich um zwei 18 und 19 Jahre alte Männer mit südosteuropäischer Staatsangehörigkeit. Das Diebesgut konnte nicht sichergestellt werden. Die Ermittlungen durch die KI Betzdorf dauern an. Zeugen, welche die Täter oder das Fahrzeug am LIDL-Markt gesehen oder die Tat im Markt beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalinspektion Betzdorf, Telefon: 02741/926-0 zu melden.

