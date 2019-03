Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Wissen - Verkehrsunfall mit Verkehrsunfallflucht

57537 Wissen, Hachenburger Str. 121 (ots)

Ein 38-jähriger Fahrzeugführer hatte seinen Pkw Skoda Octavia am Dienstag, 12.03.2019, in der Zeit von 12:15 Uhr bis 12:40 Uhr auf dem Parkplatz an der Kindertagesstätte "Villa Kunterbunt" abgestellt. Als er zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er eine Beschädigung an der Beifahrertür fest. Aufgrund des Schadensbildes dürfte der Schaden durch eine unachtsam geöffnete Tür eines anderen Fahrzeugs entstanden sein - möglicherweise auch durch ein einsteigendes Kind. Zudem herrschte am Unfalltag starker Wind, so dass die Tür mit erhöhter Wucht gegen den Pkw des 38-Jährigen stieß, was auch die doch recht massive Eindellung der Tür erklären könnte. Hinweise zum Verursacher nimmt die Polizeiwache Wissen entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiwache Wissen

Rainer Greb, PHK

Telefon: 02742-935120

pwwissen@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell