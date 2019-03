Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Wissen - Verkehrsunfall mit Verkehrsunfallflucht

57537 Hövels, B 62 (ots)

Am Di., 12.03.2019, gegen 20:00 Uhr, befuhr eine 34-jährige Fahrzeugführerin mit ihrem Pkw 3er BMW, die B62 von Betzdorf kommend in Richtung Wissen. Ein unbekannter Fahrzeugführer befuhr zur gleichen Zeit mit seinem Pkw ebenfalls die B62 in entgegengesetzter Richtung. Etwa in Höhe des Hofes Staade touchierten sich die beiden Fahrzeuge mit ihrem jeweils linken Außenspiegeln. Die 34-Jährige hörte lediglich einen Knall, bemerkte den Zusammenstoß ansonsten aber nicht. Sie blieb kurz stehen, konnte aber nichts feststellen, zudem war der Entgegenkommende direkt weitergefahren. Kurze Zeit später stellte sie fest, dass der Außenspiegel ihres Pkw beschädigt war und fuhr zur nahegelegenen Unfallstelle zurück. Den anderen Unfallbeteiligten konnte sie dort nicht antreffen. Zeugen, die Hinweise zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiwache Wissen zu melden.

