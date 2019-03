Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Derschen - Trunkenheit im Verkehr, Zeuge gesucht

Betzdorf (ots)

Am Montagabend, kurz vor 23:00 Uhr, wurde ein Fahrradfahrer in einem Bach zwischen Derschen und Mauden, an der Steinches Mühle, gefunden. Der 49-Jährige war offensichtlich mit dem Fahrrad gestürzt und konnte sich aus eigener Kraft, aufgrund starker Alkoholisierung, nicht mehr aus der misslichen Lage befreien. Der 49-Jährige wurde vom Rettungsdienst geborgen. Er war nicht verletzt, aber vermutlich unterkühlt. Die Polizei sucht nun einen namentlich nicht bekannten Zeugen, der sich bei dem Radfahrer befunden habe. Dieser wird gebeten sich unter 02741/9260 an die Polizei in Betzdorf zu wenden. Gegen 49-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Bei einer Atemalkoholkonzentration von über 2 Promille wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet.

