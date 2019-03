Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Versuchter Einbruch am Veilchendienstag - Presse- und Medienmitteilung der Kriminalinspektion Neuwied

Neuwied - Heimbach-Weis (ots)

In der vergangenen Woche versuchten unbekannte Täter in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (05./06.03.) gegen 03:00 Uhr durch Eintreten einer Hauseingangstüre in ein Einfamilienhaus in der Lindenstraße in Neuwied, ST. Heimbach-Weis einzudringen. Die Hausbewohner wurden durch die lauten Geräusche geweckt. Nachdem diese das Licht einschalteten und sich in Richtung Haustüre begaben, flüchteten der oder die unbekannten Täter.

Wer hat in der Tatnacht etwas Verdächtiges wahrgenommen?

Hinweise nimmt die Polizei Neuwied unter 02631/878-0 oder per E-Mail kineuwied@polizei.rlp.de entgegen.

