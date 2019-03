Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Eine "Pizza Randale" bitte.

Neuwied, Innenstadt (ots)

Weil ihm die Zubereitung seiner Pizza zu lange dauerte, randalierte ein 33jähriger Mann aus Neuwied am gestrigen Mittwoch, 13.03.2019, zur Mittagszeit (12:22 Uhr) in einem Schnellimbiß in der Neuwieder Innenstadt. Seinen Unmut ließ der unzufriedene Kunde den Pizzabäcker schmerzhaft spüren, da er diesem die heiße Pizza ins Gesicht warf und den völlig überraschten Koch auch noch tätlich angriff. Der Aggressor konnte wenig später in der Fußgängerzone durch eine Streife der Polizeiinspektion Neuwied festgestellt und festgenommen werden. Da sich der Mann weiterhin verbalaggressiv gab und unter Alkoholeinwirkung stand, wurde der Mann dem Polizeigewahrsam zugeführt und konnte sein Gemüt nach richterlicher Anordnung über Nacht in der Zelle beruhigen. Dass ihm hierbei im Rahmen der Versorgung statt einer schmackhaften Pizza nur "Wasser und trockenes Brot" gereicht wurde, dürfte nicht überraschend sein.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Neuwied/Rhein



Telefon: 02631-878-0

www.polizei.rlp.de/pd.neuwied



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell