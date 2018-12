Bad Kreuznach (ots) - Ein 34-jährige Fahrer eines PKW und ein 50-jähriger Fahrer eines Klein-LKW befuhren die linke Spur der B41 aus Richtung Kirn in Fahrtrichtung BAB 61. Auf Höhe der Firma eines Reifenherstellers überholte der 34-Jährige einen PKW und wollte anschließend wieder auf die rechte Fahrspur wechseln. Dabei verlor er vermutlich aufgrund von nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über das Fahrzeug und geriet ins Schleudern. Sein Fahrzeug kollidierte mehrfach mit der Leitplanke und kam quer zur Fahrbahn zum Stehen. Der 50-Jährige konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen bzw. ausweichen und kollidierte mit dem stehenden Pkw. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden (Gesamtschaden ca. EUR 16.000) . Beide Fahrzeugführer wurden zur Überprüfung auf mögliche Verletzungen in ein Kreuznacher Krankenhaus verbracht. Bei der Verkehrsunfallaufnahme wurden bei dem 34-Jährigen Anzeichen auf eine Beeinflussung durch Drogen festgestellt. Daher wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet. Die zweispurige Bundestraße musste zur Bergung der Fahrzeuge und zur Reinigung der Fahrbahn für ca. 120 Minuten gesperrt werden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bad Kreuznach



Telefon: 0671 8811-0

E-Mail: pibadkreuznach@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.badkreuznach



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell