Polizei Lippe

POL-LIP: Dörentrup. Zigaretten erbeutet.

Lippe (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen brachen Unbekannte in eine Lottoannahmestelle in der Lemgoer Straße ein. Zeugen hörten gegen 1:35 Uhr einen Alarm und informierten umgehend die Polizei. Bei deren Eintreffen hatten die Täter den Tatort bereits verlassen. Die Fahndung verlief bislang erfolglos. Die Täter hatten die Eingangstür des Geschäfts zuvor mit brachialer Gewalt geöffnet. Sie stahlen Zigaretten in noch unbekannter Menge. Der Sachschaden an der Tür beträgt etwa 2.500 Euro. Ihre Hinweise zu dem Einbruch nimmt das Kriminalkommissariat Lemgo unter der Rufnummer 05261 / 9330 entgegen.

