Polizei Lippe

POL-LIP: Augustdorf. Brandstifter gesucht.

Lippe (ots)

Vorsätzliche oder fahrlässige Brandstiftung scheint die Ursache für einen Flächenbrand zu sein, den Zeugen am Dienstagabend gegen 22 Uhr meldeten. Innerhalb eines Waldstückes an der Generalfeldmarschall-Rommel-Straße brannte eine Fläche von zirka 100 qm. Hinweis auf den Verursacher nimmt das Kriminalkommissariat 1 in Detmold unter der Telefonnummer 05231 / 6090 entgegen. Nach der langen Trockenheit und auf Grund der Hitze entstehen Brände zurzeit sehr schnell. Bitte werfen Sie keine Zigarettenkippen einfach in die Umwelt. Auch das Entzünden von Feuern auf Freiflächen oder in Waldgebieten birgt erhebliche Gefahren.

