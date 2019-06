Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold-Valhausen. In Verwaltungsgebäude eingedrungen.

Lippe (ots)

Bislang Unbekannte drangen über das vergangene Wochenende hinweg in ein Verwaltungsgebäude an der Blomberger Straße ein. Sie brachen ein Fenster und eine Tür auf und verursachten so Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Ob etwas gestohlen wurde, steht noch nicht fest. Hinweise zu dem Einbruch nimmt das Kriminalkommissariat in Detmold unter der Rufnummer 05231 / 6090 entgegen.

Pressekontakt:



Polizei Lippe

Pressestelle

Lars Ridderbusch

Telefon: 05231 / 609-5050

Fax: 05231 / 609-5095

E-Mail: Pressestelle.Lippe@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de/lippe

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell