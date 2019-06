Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Schwerer Verkehrsunfall auf der B 84 - zwei Personen tödlich und drei schwer verletzt

Fulda (ots)

Am Dienstag, 11. Juni 2019 ereignete sich um 16:30 Uhr auf der B 84 in der Gemarkung Hünfeld zwischen den Anschlussstellen Haselstein und Großentaft ein folgenschwerer Verkehrsunfall.

Ein mit vier Erwachsenen besetzter Pkw Mercedes Benz befuhr die B 84 in Richtung Rasdorf. Alle Insassen waren auf dem Nachhauseweg und wohnhaft in den Gemeinden Buttlar bzw. Schleid in Thüringen. Aus bislang ungeklärter Ursache wurde das Fahrzeug plötzlich langsamer und zog nach links auf die Gegenfahrspur.

Der 49-jährige Fahrer eines entgegenkommenden Pkw VW Passat versuchte noch, nach rechts auszuweichen, konnte aber einen Frontalzusammenstoß nicht mehr verhindern.

Die 62-jährige Fahrerin des Mercedes wurde durch den Zusammenstoß im Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr befreit werden. Sie wurde nach Erstversorgung mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik nach Kassel geflogen.

Für einen 31-jährigen Mitfahrer im Fond des Pkw kam jedoch jede Hilfe zu spät, er verstarb noch an der Unfallstelle.

Eine 49-jährige Insassin, die ebenfalls hinten gesessen hatte, wurde schwerverletzt ins Klinikum Fulda verbracht, wo sie kurze Zeit später ihren schweren Verletzungen erlag.

Der 53 Jahre alte Beifahrer im Mercedes wurde ebenfalls schwer verletzt ins Krankenhaus nach Hünfeld verbracht.

Durch die Staatsanwaltschaft Fulda wurde zur Klärung der Unfallursache ein Gutachter beauftragt. Bei der Fahrerin des mutmaßlich unfallverursachenden Pkw wurde eine Blutentnahme angeordnet.

Beide beteiligten Fahrzeuge wurden beschlagnahmt, an ihnen entstand jeweils Totalschaden. Die Gesamtschadenssumme beläuft sich auf 35000.- Euro.

Die B 84 musste für die Dauer der Unfallaufnahme bis 20:00 Uhr voll gesperrt werden.

