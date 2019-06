Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Auf Flucht gestürzt.

Lippe (ots)

Am Dienstagabend wollte eine Streifenwagenbesatzung den Fahrer eines Leichtkraftrades überprüfen, da dessen Rücklicht nicht funktionierte. Auf Anhaltezeichen, die in der Sylbeckestraße gegeben wurden, reagierte der männliche Fahrer nicht. Er versuchte vor dem Streifenwagen zu fliehen und fuhr dabei über einen Betriebshof. Schließlich konnten die Beamten den Streifenwagen an der Einmündung zur Siegfriedstraße vor das Kleinkraftrad bringen. Statt nun stehend zu bleiben fuhr der Fahrer in die Siegfriedstraße ein und kam von der Fahrbahn ab. Auf Höhe der Grünstraße prallte er gegen eine Straßenlaterne und kam zu Fall. Bevor der junge Mann weglaufen konnte, hielten ihn die Beamten fest. Es handelte sich um einen 14-jährigen aus Horn-Bad Meinberg, der das Leichtkraftrad ohne Führerschein und ohne Wissen des Eigentümers benutzt hatte. Der Junge verletzte sich leicht und wurde anschließend den Erziehungsberechtigten übergeben. An dem Moped entstand Sachschaden in Höhe von zirka 2.000 Euro.

