Polizei Lippe

POL-LIP: Horn-Bad Meinberg. Oldtimer beschädigt und abgehauen.

Lippe (ots)

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte einen am Straßenrand der Heerstraße abgestellten Oldtimer der Marke Mercedes Benz 300 SL. Der Besitzer hatte sein rotes Liebhaberstück dort, in Höhe einer Zahnarztpraxis, am Montag zwischen zirka 17 Uhr und 18:10 Uhr abgestellt. Der Schaden beträgt etwa 2.500 Euro. Bei dem Verursacherfahrzeug könnte es sich um ein Fahrzeug der Marke Ford gehandelt haben. Ihre Hinweise zu der Unfallflucht nimmt das Verkehrskommissariat in Detmold unter der Rufnummer 05231 / 6090 entgegen.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell