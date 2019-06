Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo. In Bürogebäude eingedrungen.

Lippe (ots)

Zwischen Freitag- und Montagmorgen verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zugang zu einem Bürokomplex an der Lageschen Straße. Die Täter brachen ein Fenster auf und gelangten so in den Bereich einer Firma für Medizintechnik. Neben zahlreichen Bekleidungsgegenständen stahlen die Einbrecher auch orthopädisches Schuhwerk. Außerdem nahmen sie noch zwei Laptops mit. Der Gesamtwert des Diebesgutes steht noch nicht fest. Ihre Beobachtungen in dem Zusammenhang richten Sie bitte an das Kriminalkommissariat Lemgo unter der Telefonnummer 05261 / 9330.

