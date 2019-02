Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Einbrecher durchbrechen Wand + Einbruch in Firma

Cuxhaven (ots)

Einbrecher durchbrechen Wand

Hemmoor. In der Nacht zum heutigen Donnerstag brachen noch unbekannte Täter eine rückwärtige Tür auf und gelangten so in einen Imbiss an der Hauptstraße in der Ortschaft Warstade. Im Bereich der Toiletten brachen der oder die Täter mit einem Schlagbohrhammer die massive Wand zu einer angrenzenden Spielhalle auf. In der Spielhalle wurde versucht, einen Geldwechselautomaten aufzubrechen. Als die Alarmanlage ausgelöst wurde, flüchtete die Täterschaft vermutlich ohne Beute. Der angerichtete Schaden wird derzeit auf etwa 4.000 Euro beziffert. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich an die Polizei Hemmoor zu wenden (Tel.: 04771 / 6070).

Einbruch in Firma

Neuhaus (Oste). Im Zeitraum zwischen Mittwochabend und Donnerstagvormittag brachen noch unbekannte Täter durch das Aufbrechen eines Fensters in Büroräume eines Unternehmens in der Straße "Bei der Kirche" in Neuhaus ein. Der oder die Täter entkamen mit Bargeld. Die konkrete Schadenhöhe ist noch unklar. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich an die Polizei Hemmoor zu wenden (Tel.: 04771 / 6070).

