POL-CUX: Zwei Jugendliche ohne Führerschein unterwegs + Nur durch Glück einem Unfall entgangen + Berauscht am Steuer

Cuxhaven (ots)

Zwei Jugendliche ohne Führerschein unterwegs

Cadenberge (ost) Am Mittwoch stellte die Polizei Hemmoor gegen 7:45 Uhr einen 15-jährigen Rollerfahrer auf der Straße Voigtdinger Geest in Cadenberge fest. Das Krad war als Kleinkraftrad zugelassen, der junge Mann hatte allerdings nur eine Prüfbescheinigung für Mofa bei sich. Der Jugendliche hatte den Roller erst kürzlich gekauft und noch keine Drosselung einbauen lassen. Ganz ähnlich erging es gegen 11:40 Uhr einer 17-Jährigen aus Balje auf dem Mühlenweg in Cadenberge. Auch sie fuhr mit einem Kleinkraftrad, ohne die dafür erforderliche Fahrerlaubnis zu besitzen. Auch an diesem Fahrzeug war die Drosselung ausgebaut worden. Der Zündschlüssel des Rollers wurde sichergestellt und gegen die Fahrerin und den Halter des Fahrzeuges ein Strafverfahren eingeleitet. Bei letzterem weil er die Nutzung des Rollers durch eine Person zugelassen hat, die nicht die nötige Führerscheinklasse für das Fahrzeug besitzt.

Nur durch Glück einem Unfall entgangen

Cadenberge (ost) Am Mittwoch gegen 17:30 Uhr kam es auf dem Marktplatz in Cadenberge zu einer sehr gefährlichen Situation. Der Fahrer eines schwarzen Daimler-Benz fuhr mit sehr hoher Geschwindigkeit an einer Reihe parkender Autos vorbei. Anschließend bog er an einer vollkommen unübersichtlichen Stelle ab und überfuhr hierbei beinahe eine 55-jährige Fußgängerin aus Hemmoor. Nur der umsichtigen Reaktion der 39-jährigen Begleiterin der Hemmoorerin ist es zu verdanken, dass es nicht zu Schlimmerem gekommen ist. Die anwesenden Zeugen konnten jedoch das Kennzeichen am Fahrzeug des Verursachers ablesen, die Ermittlungen dauern an.

Berauscht am Steuer

Hemmoor (ost) Am Mittwoch gegen 14:25 Uhr stoppte die Polizei in Hemmoor einen 29-jährigen Autofahrer auf der Straße Ehwende. Der Mann führte einen Mitsubishi und wies Alkoholgeruch in der Atemluft auf. Ein Atemalkoholtest wies für den Fahrer aus Hemmoor einen Wert von über 0,8 Promille aus. Zudem erkannten die Beamten Anzeichen für eine Drogenbeeinflussung. Auch hier wurde der Verdacht durch einen Vortest erhärtet. Die Beamten leiteten entsprechende Verfahren ein.

