Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Bienenvölker entwendet - Zeugen gesucht

Cuxhaven (ots)

Hagen im Bremischen. In den vergangenen beiden Wochen hat jemand insgesamt fünf Bienenvölker eines Imkers aus der Gemeinde Hagen im Bremischen entwendet. Die Bienenvölker waren in dunkelgrünen, rechteckigen Styroporkisten (sog. Frankenbeuten) untergebracht und haben einen Gesamtwert von etwa 1.500 Euro. Drei der Völker wurden im Zeitraum vom 05.02.-08.02.2019 in der Straße "Am Dorfteich" entwendet. Zwei weitere Bienenvölker entwendeten der oder die Täter im Zeitraum vom 14.02.-15.02.2019 im Sommerweg. Zeugen, die beobachtet haben, wie jemand im Tatzeitraum die doppelstöckigen Kästen in ein Fahrzeug oder auf einen Anhänger geladen hat, oder die Angaben zum Verbleib der Völker machen können, werden gebeten, sich an die Polizei Schiffdorf zu wenden (Tel.: 04706 / 9480).

