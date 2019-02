Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Nach Einbruch S-Klasse-Mercedes entwendet + Einbruch in Nesse

Cuxhaven (ots)

Nach Einbruch S-Klasse-Mercedes entwendet

Geestland. Noch unbekannte Täter brachen im Zeitraum von Dienstag (12.02.2019) bis Dienstag (19.02.2019) eine Tür zum Wintergarten eines Hauses im Erlenweg Langen auf und durchsuchten anschließend das Haus. Neben u.a. Schmuck und Bargeld erbeuteten die Täter auch einen dunklen S-Klasse-Mercedes, der auf dem Grundstück parkte. Es handelt sich um eine Limousine Typ S 350 Bluetec mit dem Kennzeichen "CUX-RK 17". Zeugen, die Angaben zu der Tat oder zum Verbleib des Fahrzeugs machen können, werden gebeten, sich an die Polizei Geestland zu wenden (Tel.: 04743 / 9280).

Einbruch in Nesse

Am gestrigen Dienstag (19.02.2019) brachen bisher unbekannte Täter im Zeitraum zwischen 17 Uhr und 21:30 Uhr ein Fenster auf und gelangten so in ein Einfamilienhaus in der Straße "Im Tweyad". Es wurden mehrere Zimmer durchsucht und vorgefundenes Bargeld und Schmuck entwendet. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu der Tat oder zu dem oder den Täter(n) sowie zu auffälligen Fahrzeugen in der näheren Umgebung machen können, werden gebeten, sich an die Polizei Schiffdorf (04706 / 9480) zu wenden.

