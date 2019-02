Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: 75-jähriger Radler verletzt + Smart-Fahrerin fährt bei "Rot" - Vollbremsung knapp vor Kindern

75-jähriger Radler verletzt

Hemmoor (ost) Am Dienstagnachmittag gegen 15:10 Uhr kam es auf der B73 in Hemmoor zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Radfahrer leicht verletzt wurde. Der 35-jährige Fahrer eines VW befuhr die Hauptstraße in Hemmoor innerorts in Richtung Cuxhaven. Bei dem Versuch, nach rechts auf eine Grundstückseinfahrt abzubiegen, übersah er offenkundig einen 75-jährigen Fahrradfahrer, der ihm auf dem dortigen Radweg entgegenkam. Es kam zur Kollision. Der Radfahrer verletzte sich durch den Aufprall und den anschließenden Sturz leicht. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf über 2.000 Euro.

Smart-Fahrerin fährt bei "Rot" - Vollbremsung knapp vor Kindern

Cuxhaven. Dienstagnachmittag gegen 16 Uhr missachtete eine 37-jährige Smart-Fahrerin an der Ampelanlage in der Grodener Chaussee / Ecke Lehfeldstraße das rote Signallicht. Dort passierten bereits eine Frau und mehrere Kinder bei "Grün" die Straße. Durch eine Vollbremsung konnte die Fahrerin gerade noch einen Zusammenstoß verhindern. Zuvor fiel der Wagen einer Streifenwagenbesatzung auf, da er in Höhe des Bahnübergangs verbotswidrig von einem Tankstellengelände nach links auf die Papenstraße abgebogen ist. Auf Anhaltezeichen und Blaulicht und Martinshorn reagierte die Fahrerin nicht. Die Fahrerin gab an, durch einen Streit mit ihrem Kind abgelenkt gewesen zu sein. Die Frau, die zeitgleich mit den Kindern vor dem Wagen über die Fahrbahn in Richtung Lehfeldstraße lief, wird gebeten, sich an die Polizei Cuxhaven zu wenden (Tel.: 04721 / 5730).

