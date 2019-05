Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Grafenau: Katzen angeschossen; Sindelfingen: Schranke zu Firmengelände beschädigt

Ludwigsburg (ots)

Grafenau-Döffingen: Katzen angeschossen

Vermutlich mit einem Luftgewehr schoss ein bislang unbekannter Täter am Freitag, 03. Mai, und Sonntag, 05. Mai, in Döffingen im Wohngebiet Kapellenberg auf zwei Katzen. Die Katzen können sich auf einem relativ weitläufigen Grundstück, das sich in der Straße "Auf der Heide" befindet, frei bewegen. Es ist davon auszugehen, dass beide im dortigen Bereich beschossen wurden. Während das bereits ältere Tier operiert und das Projektil entfernt wurde, musste bei der jüngeren Katze auf das Entfernen verzichtet werden. Der Arbeitsbereich Gewerbe und Umwelt des Polizeipräsidiums Ludwigsburg, Tel. 07031/13-2500, bittet um Hinweise.

Sindelfingen: Schranke zu Firmengelände beschädigt

Zwischen Mittwoch 19.30 Uhr und Donnerstag 09.30 Uhr verübte ein noch unbekannter Täter in der Manns-Martin-Schleyer-Straße in Sindelfingen eine Sachbeschädigung. Der Unbekannte hatte sein Fahrzeug vermutlich auf dem Parkplatz eines Geschäftes abgestellt, das nach Ladenschluss den Parkplatz mit einer Schranke schließt, und konnte diesen wohl nicht mehr verlassen. In der Folge entfernte er die Schranke, indem er sie wohl kurzerhand abbrach. Der entstandene Sachschaden steht noch nicht fest. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Sindelfingen, Tel. 07031/697-0, in Verbindung zu setzen.

