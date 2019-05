Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kornwestheim: Alte Hammerschmiede - Polizei registriert fünften Fall; Steinheim an der Murr: Unfallflucht

Ludwigsburg (ots)

Kornwestheim: Alte Hammerschmiede - Polizei registriert fünften Fall

Das Polizeirevier Kornwestheim registrierte am Mittwoch einen weiteren Fall von Sachbeschädigung die alte Hammerschmiede in der Aldinger Straße betreffend. Zwischen Dienstag 21.30 Uhr und Mittwoch 16.40 Uhr trieben Vandalen nun zum fünften Mal seit dem 17. April ihr Unwesen in dem denkmalgeschützten Gebäude. Sie brachen eine Terrassentür auf und beschädigten eine Fensterscheibe sowie eine weitere Tür im ersten Obergeschoss. Der hinterlassene Sachschaden beläuft sich auf rund 600 Euro. Insgesamt schätzt die Polizei den entstandenen Gesamtschaden auf eine vierstellige Summe. Das Polizeirevier Kornwestheim, Tel. 07154/1313-0, sucht dringend Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können.

Steinheim an der Murr: Unfallflucht

Ein Sachschaden von etwa 1.500 Euro entstand am Mittwoch gegen 14.30 Uhr bei einem Unfall in der Lönsstraße in Steinheim an der Murr. Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker befuhr die Lönsstraße mutmaßlich in Richtung Schillerstraße. Hierbei kam er wohl zu weit nach links und streifte einen Opel, der am linken Fahrbahnrand stand. Anschließend machte sich der Unbekannte aus dem Staub. Das Polizeirevier Marbach am Neckar, Tel. 07144/900-0, nimmt sachdienliche Hinweise entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell