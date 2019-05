Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Verkehrsunfall in Leonberg (2)

Ludwigsburg (ots)

Leonberg-Eltingen: Autofahrt endet an Stromkasten

Ein missglücktes Wendemanöver führte am Mittwoch gegen 14:00 Uhr in der Neuköllner Straße in Leonberg-Eltingen zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person verletzt wurde. Ein 78-Jähriger kam mit seinem VW Golf von der Römerstraße und wollte auf der Neuköllner Straße wenden, um auf der gegenüberliegenden Seite zu parken. Hierbei übersah er mutmaßlich einen Citroen, dessen 66 Jahre alte Fahrerin ihm aus Richtung der Leonberger Straße entgegenkam. Der VW Golf stieß seitlich mit dem Citroen zusammen und schob diesen auf einen Gehweg. Dabei touchierte der Citroen noch einen am Fahrbahnrand geparkten VW Scirocco und prallte letztendlich gegen einen Stromkasten. Durch den Unfall erlitt die 66-jährige Frau leichte Verletzungen. Der Citroen und der VW Scirocco waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wurde auf rund 20.500 Euro geschätzt.

Leonberg-Eltingen: Vorfahrt missachtet

Drei Leichtverletzte und ein Sachschaden von etwa 40.000 Euro forderte ein Verkehrsunfall, der sich am Mittwoch gegen 23:05 Uhr in Leonberg-Eltingen ereignete. Eine 42 Jahre alte Ford-Lenkerin war auf der Poststraße unterwegs und wollte nach links auf die Brennerstraße einbiegen. Beim Abbiegen in den Kreuzungsbereich achtete sie mutmaßlich nicht auf einen von links kommenden vorfahrtsberechtigten 25-jährigen Mercedes-Lenker, der stadteinwärts die Brennerstraße befuhr. Um einen Zusammenstoß mit dem abbiegenden Fahrzeug zu vermeiden, musste der 25-Jährige nach links ausweichen. Dabei überfuhr er eine Verkehrsinsel und stieß im weiteren Verlauf mit einem VW zusammen, dessen 23 Jahre alter Fahrer stadtauswärts auf der Brennerstraße unterwegs war. Der Verkehr wird an dieser Kreuzung durch eine Ampel geregelt, die zum Unfallzeitpunkt jedoch außer Betrieb war. Beide Fahrer und ein Beifahrer im VW erlitten durch die Kollision leichte Verletzungen. Ein Rettungsdienst brachte den 25-Jährigen anschließend in ein Krankenhaus. Beim Eintreffen der hinzugerufenen Polizei entfernte sich der Ford von der Unfallstelle. Am Steuer saß mittlerweile der Lebensgefährte der 42-Jährigen. Er soll sich zuvor an der Unfallörtlichkeit aufgehalten und den Unfall bemerkt haben. Die Beamten stoppten das Fahrzeug und forderten den Fahrer sowie die 42-jährige Frau, die sich inzwischen auf dem Beifahrersitz befand, auf zur Unfallstelle zurückzukehren. Im Anschluss daran erfolgte die Unfallaufnahme mit allen Beteiligten. Die 42-Jährige muss sich nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort verantworten. Der Mercedes war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt.

