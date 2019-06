Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen-Wüsten. Diebstahl aus Handwerkerfahrzeug.

Lippe (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag schlugen Unbekannte eine Scheibe eines auf einer Hofzufahrt in der Wüstener Straße abgestellten Ford Transit ein. Aus dem Handwerkerfahrzeug stahlen die Diebe mindestens einen Winkelschleifer der Marke Dewalt. Hinweise zu dem Diebstahl nimmt das Kriminalkommissariat in Bad Salzuflen unter der Rufnummer 05222/98180 entgegen.

