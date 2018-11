POL-PDMT: Hof - Diebstahl aus Garage

Hof (ots) - In der Nacht vom 18.11.18, 19.00 Uhr, auf den 19.11.18, 04.00 Uhr, gelangten bisher unbekannte Täter in Hof in eine Garage und entwendeten u.a. aus dem dort abgestellten Pkw einen Laptop und einen Toilettentasche. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Hachenburg unter der Rufnummer 02662-9558-0.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspekiton Hachenburg



Telefon: 02662-9558-0

www.polizei.rlp.de/pd.montabaur



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell