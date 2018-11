POL-PDMT: Kroppach - Metalldiebstahl aus Wertstoffhandel

Kroppach (ots) - Am Freitagmorgen, 16.11.18, in der Zeit zwischen 00:30 Uhr und 02:30 Uhr, wurden vom Firmengelände eines Wertstoffhandels in Kroppach, Gewerbestraße, unter anderem Kupfer und Messing gestohlen. Das Diebesgut luden die Täter auf einen Anhänger und flüchteten anschließend vom Firmengelände. Hinweise erbittet die Polizei Hachenburg unter der Rufnummer 02662-9558-0.

