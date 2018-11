POL-PDMT: 56242 Selters - Mehrere Einbrüche in Wohnhäuser

56242 Selters (ots) - In der Zeit vom 17.11.2018 bis in die frühen Morgenstunden des 18.11.2018 kam es in Selters, Heimatstraße, zu zwei Einbrüchen in Familienhäuser.

Weiterhin wurde bekannt, dass es vermutlich am 16.11.2018 in 56242 Selters,Pappelweg, zu einem versuchten Einbruchdiebstahl in ein Wohnhaus gekommen ist.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich mit der Polizei Montabaur in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Montabaur

Mario Reusch, PHK

Telefon: 02602-9226-0

www.polizei.rlp.de/pd.montabaur



