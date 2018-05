POL-NOM: Junge Frau mit Krad schwer verunglückt

Osterode (ots) - Bad Grund, K 404, 30.04.18, 15.40 Uhr

BAD GRUND (US) Eine 21jähr. Frau aus Nordhausen befuhr die Frankfurter Straße aus Richtung Teichhütte kommend in Richtung Nienstedt. Vor ihr fuhr eine 52jähr. Einwohnerin aus Bad Grund mit ihrem PKW. Diese wollte in Eisdorf, auf Höhe der Hausnummer 45, nach links (ebenfalls Frankfurter Straße) abbiegen. Dort musste sie verkehrsbedingt warten, weil sie den bevorrechtigten LKW, welcher die Frankfurter Straße in Richtung Teichhütte befuhr, passieren lassen musste. Vermutlich aufgrund von überhöhter Geschwindigkeit bemerkte die Nordhäuserin dies zu spät, machte eine Vollbremsung und verlor die Kontrolle über ihr Krad. Dieses rutschte auf die linke Fahrzeugseite und die junge Frau fiel dadurch auf die Gegenfahrbahn. Zu diesem Zeitpunkt passierte der 61jähr. LKW-Fahrer aus Ellrich die Fahrbahn und schleifte die Kradfahrerin trotz sofort eingeleiteter Vollbremsung mehrere Meter mit. Aufgrund dessen wurde diese schwer verletzt und mit dem Hubschrauber in die Uni-Klinik in Göttingen gebracht.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Northeim/Osterode

Polizeikommissariat Osterode

Leitung



Telefon: 05522/508 0

Fax: 05522/508 150

E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim_osterode/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim/Osterode, übermittelt durch news aktuell