POL-NOM: Verkehrsunfall mit schwer verletzten Radfahrer

Herzberg (ots) - 37412 Herzberg, Einmündungsbereich Juesholzstraße / Vorstadt 01.05.2018 13:45 Uhr

HERZBERG (kau) - Am Dienstag, den 01. Mai 2018 gegen 13.45 Uhr, ereignete sich im Einmündungsbereich der Juesholzstraße Ecke Vorstadt ein Verkehrsunfall, bei welchem ein 59-jähriger Fahrradfahrer schwer verletzt wurde.

Ein 31-jähriger Fahrzeugführer aus Herzberg befuhr mit seinem PKW die Straße Vorstadt und wollte an oben genannter Einmündung nach links in die Juesholzstraße einbiegen. Hierbei übersah er den von links kommenden 59-jährigen, welcher als letzter einer Gruppe von vier Fahrradfahrern den Einmündungsbereich in Richtung B 27 passieren wollte. Der Fahrradfahrer erlitt durch den Sturz eine Kopfplatzwunde, eine Schulter- sowie Unterschenkelprellung und wurde mit dem Rettungswagen dem Krankenhaus in Herzberg zugeführt. Der PKW-Führer blieb unverletzt.

Am PKW sowie am Fahrrad entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 2.800 EUR.

