POL-NOM: Sättel bei Einbruch in Bad Sachsa entwendet

Bad Lauterberg (ots) - 37441 Bad Sachsa, Sudetenstraße / Am Zorger Weg Sonntag, 29.04.2018, 17.00 Uhr, - Montag, 30.04.2018, 12.30 Uhr

BAD LAUTERBERG (Han) Reitsättel, Pferdedecken und anderes Reitzubehör im Wert von mehreren tausend Euro entwendeten bisher unbekannte Täter aus einem Schuppen in Bad Sachsa. Die Täter hatten den "Am Zorger Weg" gelegenen Schuppen in der Nacht zu vergangenen Montag aufgebrochen und die Reitutensilien gestohlen. Zeugen, die Hinweise zu dem bzw. die Täter geben können werden gebeten, sich bei der Polizei in Bad Sachsa (05523 - 481) zu melden.

