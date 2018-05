POL-NOM: Verkehrsunfallfluchten

Osterode (ots) - Osterode Lindenstraße, 30.04.18, 13.00 Uhr - 13.25 Uhr, Herzberger Landstraße, 30.04.18, 13.45 Uhr

OSTERODE (US) Ein 30jähr. Einwohner aus Osterode hatte sein Fahrzeug am Montag, gg. 13.00Uhr, in der Lindenstraße, auf dem REWE-Parkplatz zum Parken abgestellt. Nach seiner Rückkehr stellte er fest, dass ein unbekannter Verkehrsteilnehmer, beim Ein- oder Ausparken, den Lack des Passates hinten links beschädigt hatte. Anschließend entfernte sich der Verursacher von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung i.H.v. 500,-- Euro zu kümmern. An dem Passat konnte roter Lackabrieb festgestellt werden. Eine weitere Unfallflucht ereignete sich am Montag in der Herzberger Landstraße. Auf dem Parkplatz Kaufland stieß ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beim Ausparken gegen den PKW des 26jähr. Geschädigten aus Osterode. Hierbei wurde der Audi am vorderen, rechten Stoßfänger beschädigt. Auch bei diesem Unfall entfernte sich der Verursacher unerlaubt, ohne sich um den angerichteten Schaden i.H.v. 300,-- Euro zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei Osterode unter der Tel. 05522/508-0 entgegen.

