POL-PDMT: Verkehrsunfallflucht in Nassau

Montabaur (ots) - Am 16.11.2018 gegen 17:15 Uhr auf der B260 Höhe Nassau/ Koppelheck, fuhr ein brauner PKW Kombi - vermutlich Peugeot oder Citroen - gegen eine offene Hecktür eines Mercedes Sprinters und beschädigte diese stark. Obwohl auch am PKW Kombi starke Schäden entstanden sein müssten, setzte die Fahrerin oder der Fahrer die Fahrt in Richtung Nassau fort. Hinweise werden an die Polizeiinspektion in Bad Ems 02603/970 0 erbeten.

