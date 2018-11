POL-PDMT: Frücht - Verkehrsunfallflucht nach alkoholbedingter Trunkenheitsfahrt ***Zeugen gesucht***

Frücht (ots) - Am Freitag, 16.11.2018, gegen 14:55 Uhr, ereignete sich auf der K 65 zwischen Frücht und Nievern ein Verkehrsunfall mit Sachschaden. Die Fahrerin eines schwarzen Opel Corsa, Kennzeichen aus dem Zulassungskreis Mayen Koblenz, befuhr die vorgenannte Strecke in Richtung Nievern. Nicht zuletzt aufgrund ihrer erheblichen Alkoholisierung kam die Frau nach rechts von der Fahrbahn ab. Der von ihr geführte PKW kam am angrenzenden Waldrand zum Stehen. Die Fahrerin entfernte sich in der Folge fußläufig unerlaubt vom Unfallort in Richtung Nievern. Durch engagierte Zeugen konnte die Frau unweit der Unfallstelle aufgegriffen und an einen zwischenzeitig eingetroffene Rettungswagenbesatzung übergeben werden. Letztlich wurde ihr eine Blutprobe entnommen. Ihr Führerschein wurde in amtliche Verwahrung genommen. Weitere Zeugen, welche die Frau fahrend wahrgenommen haben, werden gebeten sich bei an die Polizeiinspektion Bad Ems, Telefon: 02603 9700 oder per E-Mail: pibadems@Polizei.rlp.de zu wenden.

