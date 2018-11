POL-PDMT: Verkehrsunfallflucht

St.Goarshausen (ots) - In Höhe der Wellmicherstraße 101 / B42 in St.Goarshausen kam es zwischen dem 15.11.2018 um 17:00 Uhr und 16.11.2018 um 09:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht. Hierbei wurde der linke Außenspiegel des am rechten Fahrbahnrand geparkten PKW beschädigt. Der unbekannte Unfallverursacher entfernte sich anschließend von der Unfallörtlichkeit, ohne seiner Pflichten als Verkehrsunfallbeteiligter nachzukommen.

